Ilfattoquotidiano.it - Biden si conferma protezionista: stop alla vendita di Us Steel alla giapponese Nippon Steel. “Questione di sicurezza nazionale”

Come da attese, Joeha deciso di bloccare lada 15 miliardi di dollari della storica acciaieria USper motivi di. Una mossa preannunciata durante la campagna elettorale e appoggiata dal presidente eletto Donald Trump in nome del “make America great again”. “Come ho detto molte volte – spiegain una nota – la produzione di acciaio – e i lavoratori dell’acciaio che lo producono – sono la spina dorsale della nostra nazione. Una forte industria siderurgica di proprietà e gestionerappresenta una priorità essenziale per laed è fondamentale per catene di approvvigionamento resilienti. Questo perché l’acciaio alimenta il nostro paese: la nostra infrastruttura, la nostra industria automobilistica e la base industriale della difesa.