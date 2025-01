Lanazione.it - Aglianese, risultati ok a Natale

Da Rovereto a Fano portando in alto i nomi di Agliana e della provincia di Pistoia. Tre squadre giovanili del Volley, Under 18, Under 16 e Under 13 Nera, hanno ben figurato alla Fano International Volley Cup e al 34° Torneo dia Rovereto, in Trentino Alto Adige. Esperienze da ricordare per Under 18 e Under 13 Nera nelle Marche. Le due formazioni, infatti, si sono classificate rispettivamente settima e undicesima al cospetto di numerose rivali. L’Under 18 era inserita in una competizione a 24 compagini. Dopo la fase a gironi, nelle quali le pallavoliste neroverdi si sono distinte con tre vittorie in altrettante partite (Chianti Volley, Pesaro e Camerano), sono state eliminate ai quarti di finale della manifestazione ad opera delle forti atlete del Cattolica. Nella finale per il settimo posto, hanno nuovamente sconfitto Pesaro, mostrando spirito di squadra e notevole determinazione.