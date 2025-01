Tvzap.it - Addio al giornalista Rai: TV italiana in lutto, le cause

Si è spento all'età di 60 anni un noto della Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, ricoverato presso l'ospedale di Udine a causa di una malattia diagnosticata solo pochi mesi fa. Professionista di grande esperienza e impegno civile, aveva dedicato la sua carriera alla denuncia delle distorsioni criminali e alla cronaca, affrontando con coraggio anche le situazioni più difficili. al Rai a Giovanni Taormina, nato a Trapani il 18 giugno 1964, aveva mosso i primi passi nel mondo del giornalismo collaborando con la stampa locale siciliana, prima di approdare alla Rai. Nel corso della sua carriera, aveva partecipato a diverse trasmissioni nazionali, sia radiofoniche che televisive, acquisendo un'esperienza che l'aveva reso un punto di riferimento per il servizio pubblico.