A1 femminile Il ko che fa bene | E-Work sempre così

Le prove tecniche di salvezza fatte nel preliminare di Coppa Italia hanno dato buone indicazioni. Sembra paradossale per una partita terminata 91-58 per Sesto San Giovanni, avanti all’intervallo 52-15 con una valutazione di squadra di 81-0, ma proprio in questa occasione l’E-ha mostrato di essere viva e di avere il giusto carattere per evitare il nono posto, nella corsa a tre con Sassari, San Martino di Lupari e Battipaglia. "Siamo una squadra che anche nelle giornate più difficili riesce a lavorare per quaranta minuti senza che ci siano tensioni all’interno – sottolinea coach Paolo Seletti – e infatti, nonostante il passivo subito all’intervallo, abbiamo provato a giocare un secondo tempo migliore del primo pur sapendo di affrontare avversarie a noi superiori. Non èscontato perché quando le partite vanno in questa maniera ci si può disunire e invece siamo stati compatti".