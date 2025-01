Game-experience.it - Xbox Game Pass accoglierà due giochi a Gennaio 2025, tra cui un celebre titolo Blizzard?

Questo mese dipotrebbe portare grandi novità per gli utenti di. Difatti secondo il leaker eXtas1s, noto per le sue accurate previsioni sulle aggiunte al servizio, due titoli di rilievo sono pronti a unirsi al catalogo: si tratta nello specifico di Diablo, il classico intramontabile di, e EA Sports UFC 5, tramite il catalogo di EA Play.Diablo, rilasciato originariamente nel 1997 daNorth, è unfondamentale per il genere hack ‘n’ slash. La sua possibile introduzione su PCrappresenterebbe un importanteo avanti nell’integrazione deiActivisionnel servizio, in seguito all’acquisizione della compagnia da parte di Microsoft nell’ottobre 2023. Questa aggiunta rispecchierebbe la strategia di Microsoft di arricchire progressivamente il catalogocon i titoli storici e di successo di