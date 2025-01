Violenza di genere a Santa Marinella Ladispoli e Cerveteri | scattano 3 misure cautelari

Leggi su Ilfaroonline.it

Anche durante le festività natalizie, l’attività di contrasto alladida parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia non si è mai fermata, con numerosi interventi finalizzati a proteggere le vittime. In particolare, il giorno di Natale, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato un 26enne marocchino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia. L’arresto è stato disposto a seguito della violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna, accertata dai Carabinieri il 19 dicembre, a seguito della denuncia presentata dalla donna per maltrattamenti in famiglia.I Carabinieri della Stazione di, invece, hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, emessa dal G.