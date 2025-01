Danielebartocciblog.it - Viareggio: freestyler Bertuccelli verso Guinness World Record?

Leggi su Danielebartocciblog.it

In tanti lo abbiamo visto palleggiare, nella splendida Passeggiata dio direttamente in spiaggia, nell’incantevole Versilia. Sempre con il pallone, con la pallina da tennis, con le palline dei racchettoni. Uniti come non mai. Non solo per decine e decine di minuti, bensì per ore. Un amore vero, quello del ‘Palleggiatore’. A Maurizio, ex calciatore, piace tantissimo far divertire la gente, grandi o piccini, che si fermano svariate volte per seguire da vicino le sue ‘raffinatezze’. Un viareggino doc, con un curriculum da organizzatore di serate e karaokista. Più semplicemente, “Il Palleggiatore“, che non si pone limiti e che va a caccia, a quanto pare, del. Ebbene sì, dopo una marea di anni sui viali a mare con le sue incredibili acrobazie da, Maurizio(nato il 7 marzo 1968 a) potrebbe (perché no?) raggiungere questo eccezionale traguardo.