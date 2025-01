Ilrestodelcarlino.it - Vasto incendio alla Sopred di Ravenna, distrutti magazzini e macchinari: “Dieci giorni per spegnerlo”

, 2 gennaio 2024 – Sono ore drammatiche per la, cooperativa agricola di via Sant’Alberto, tra Ca’ Bosco e San Romualdo, dove unè divampato alle 14.30 del 31 dicembre. Le fiamme hanno aggredito e distrutto due capannoni dell’azienda, specializzata in foraggi disidratati e nell’erba medica, e ancora ieri continuavano a bruciare. Sul posto prosegue senza sosta l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con numerosi mezzi e impegnati a circoscrivere il rogo in un’operazione che potrebbe durare diversi. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si era alzata poco dopo l’ora di pranzo, alimentando timori tra i residenti. Inizialmente il vento la spingeva verso il mare, ma in serata, l’odore acre del fumo si avvertiva anche in alcune parti della città.