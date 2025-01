Unlimitednews.it - Usa, il Congresso si riunisce per eleggere il nuovo speaker della Camera

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – LoMike Johnson è chiamato ad una sfida decisiva in vista di domani, venerdì 3 gennaio, giornata in cui ilsi riunirà a Washington per valutare la sua rielezione. Per ottenere unmandato loin carica ha bisogno di quasi tutti i voti repubblicani. Il presidente eletto Donald Trump ha già manifestato il suo sostegno sui social, ma non è detto che il benestare del magnate possa convincere i repubblicani di estrema destra.Johnson ha ottenuto la carica dinell’ottobre 2023 in seguito alla rimozione di Kevin McCarthy. Ai tempi godeva di un apprezzamento unanime da parte dei repubblicani, ma le sue ultime prese di posizione hanno diviso il partito, in particolare nel momento in cui la scorsa primavera Johnson ha approvato il pacchetto di aiuti all’Ucraina voluto dall’amministrazione Biden.