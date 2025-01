Formiche.net - Romania e Bulgaria nell’area Schengen. A vincere è l’Ue

Un altro passo compiuto verso la cosiddetta riunificazione balcanica. L’ingresso dinello spazioequivale ad un oggettivo rafforzamento dell’integrazione europea sotto un doppio punto di vista: un segnale verso l’interno del club Ue, con la volontà di non lasciare indietro nessuno e soprattutto chi ha osservato tutti i passaggi necessari per ottenere lo status; e un segnale verso l’esterno del, dove sul piano globale l’istituzione del vecchio continente potrà meglio sviluppare politiche legate alle sicurezza, alla cooperazione e allo sviluppo economico di tutti i suoi cittadini.Piena adesione“Oggi è un giorno di gioia per tutti i bulgari, i rumeni e per tutta la nostra Unione – ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen – entrambi gli Stati membri aderiranno pienamente alla più grande area di libera circolazione del mondo.