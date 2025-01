Quifinanza.it - Pensione di gennaio in ritardo, slitta il calendario dei pagamenti Inps

Leggi su Quifinanza.it

è finalmente arrivato, e con lui anche l’atteso pagamento delle pensioni. Ma quest’anno non tutte le date sono uguali: il 3non solo segna l’inizio del nuovo anno, ma rappresenta anche l’avvio ufficiale delle erogazioni per i pensionati italiani, che finalmente potranno incassare i loro. Quest’anno c’è una piccola novità: a causa dei giorni festivi, ildeidi un giorno rispetto alla tradizionale programmazione.Infatti, quest’anno il primo giorno bancabile è stato il 2, essendo l’1festivo. Di conseguenza, il pagamento delle pensioni è stato posticipato al 3, anziché al 2 come di consueto. Quindi, se sei abituato a ricevere l’accredito nei primi giorni del mese, dovrai aspettare qualche ora in più.Quando arriva la? Ildeidi2025Il pagamento delle pensioni (che questo mese potrà avere anche delle trattenute) per chi riscuote presso gli uffici postali segue un preciso schema, che varia in base alla lettera iniziale del cognome.