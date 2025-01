Mistermovie.it - Mister Movie | Tony Effe Devolve l’Incasso del Concerto di Capodanno in Beneficenza

Il concerto di Capodanno di Tony Effe al Palazzo dello Sport di Roma è stato un evento che ha segnato il nuovo anno con un gesto di grande generosità. Il trapper, infatti, ha deciso di devolvere l'intero incasso dello show alla Croce Rossa, per sostenere iniziative a favore di "progetti educativi per i giovani". Una decisione che non solo ha reso speciale la serata, ma ha dimostrato anche l'impegno sociale di Tony Effe, noto per il suo legame con la comunità.

Un Concerto Sold Out quello di Tony Effe, con un Cuore Solidale

L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, è stato una vera festa di musica, energia e solidarietà. Nonostante fosse stato organizzato a causa dell'esclusione del trapper dallo spettacolo di fine anno al Circo Massimo, Tony Effe ha trasformato una situazione difficile in un'occasione per fare del bene.