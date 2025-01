Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 6-7, 6-7 ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’americano gioca meglio i punti decisivi e torna nei quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.35 In questo match l’italiano ha vinto l’85% deicon la prima, entrata il 53% delle volte, ed il 60% con la seconda.ha raccolto l’84% deiti con la prima di servizio (il 67% del totale) ed il 46% con la seconda.chiude la partita con 25 ace e 6 doppi falli, mentretermina con un bilancio di 8-25.33 L’azzurro può avere qualche rimpianto per non essere riuscito a concretizzare il break di vantaggio nel primo set. Dopo aver strappato la battuta all’avversario nel settimo gioconon ha sfruttato le palle nuove servendo solo secondo e subendo un break a zero. Da sottolineare però anche i meriti diche ha risposto alla grande cogliendo l’occasione al volo.5.31 Buona partita di Matteoche cede in due tie-break a Reilly