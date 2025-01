Ilgiorno.it - Lecco, 10 milioni di euro da Intesa per Unicalce: servono per la transizione ecologica

, 2 gennaio 2025 – Diecidiper uno sviluppo sostenibile.San Paolo ha concesso un finanziamento di 10dialla lecchese, principale produttore italiano di calce calcica, dolomitica e prodotti derivati con 11 stabilimenti su tutto il territorio nazionale. L'investimento rientra nell'ambito dell’impegno del gruppo bancario per accompagnare le imprese nellaambientale e per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Grazie al finanziamento ricevuto,effettuerà significativi investimenti per il risparmio energetico, l’utilizzo di combustibili ed energia da fonti rinnovabili e circolari, lo sviluppo di nuovi prodotti con ridotta impronta carbonica. È stato erogato uno specifico finanziamento denominato S-Loan, nel quale rientra quello a, disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance.