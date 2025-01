.com - iPhone SE 4: il prossimo smartphone economico di Apple con grandi novità

SE 4, ildi, è al centro di numerose indiscrezioni che anticipano importanti aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti. Atteso per l’inizio del 2025, questo dispositivo potrebbe rappresentare una svolta nella gamma SE, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo accessibile.TV+ gratis: Streaming illimitato il primo Weekend del 2025SE 4: leatteseDesign e DisplayLe voci suggeriscono cheSE 4 adotterà un design ispirato ad14, abbandonando il tradizionale pulsante Home con Touch ID a favore del Face ID. Questo cambiamento comporterebbe l’introduzione di un display OLED da 6,1 pollici con notch, unasignificativa per la serie SE, che finora ha utilizzato schermi LCD.Prestazioni e HardwareSi prevede che il dispositivo sarà equipaggiato con il chip A18 Bionic, lo stesso presente neglidi fascia alta, garantendo prestazioni elevate e supporto per le ultime tecnologie, inclusa l’Intelligence.