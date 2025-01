Pronosticipremium.com - Inter-Atalanta streaming gratis: dove vedere la diretta live di Supercoppa

Leggi su Pronosticipremium.com

Giovedì 2 gennaio segna l’inizio delle Final Four diItaliana 2025, con la prima semifinale che mette di frontea Riad, in Arabia Saudita. Una sfida che promette emozioni, tra i campioni d’Italia e la finalista dell’ultima Coppa Italia, che si battono per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione.Simone Inzaghi, allenatore dell’, ha dichiarato: “I miei obiettivi? Sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa. Rappresentiamo l’, una grandissima società, dobbiamo puntare al massimo cercando di vincere più trofei possibili. Larappresenta tanto per noi, già dall’anno scorso sappiamo che è un trofeo più difficile da conquistare con due partite in pochi giorni. Cercheremo di fare il massimo”.Inzaghi ha inoltre sottolineato la forza dell’, che ha vinto l’Europa League, mettendo in evidenza il grande trionfo dei bergamaschi: “L’ha vinto l’Europa League, è stato un grande trionfo.