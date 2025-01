Il Barcellona tenta nuovamente di tesserare il giocatore

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 13:27:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ilha fatto un altrotivo di registrarei giocatori Dani Olmo e Pau Victor, ha confermato il club martedì.I giganti catalani hanno annunciato di aver presentato domanda per Olmo e Victor alla Federcalcio spagnola (RFEF) poche ore prima della scadenza per le iscrizioni di mezzanotte.Ilha anche negato di aver richiesto qualsiasi ritardo agli organi di governo per le loro registrazioni.In un breve comunicato il club ha dichiarato: “Ilinforma di aver richiesto una nuova licenza per i giocatori Daniel Olmo e Pau Victor alla RFEF.“Il club vorrebbe negare di aver richiesto o ricevuto qualsiasi moratoria a qualsiasi organo direttivo per queste iscrizioni.