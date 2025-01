Notizie.com - Gianni Alemanno in carcere prima del Capodanno, tutte le accuse: giustificazioni false ai servizi sociali, gli incontri con il pregiudicato

Leggi su Notizie.com

Trasgressioni nel rispetto della pena alternativa. Con questa motivazione l’ex sindaco di Romasi trova da diverse ore neldi Rebibbia.L’ex Ministro dell’Agricoltura è stato raggiunto da un provvedimento di revoca deiche erano stati concessi dal Tribunale di Sorveglianza. Bisogna ricordare cheè stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo.inpocodelleai, glicon l’ex avvocato(ANSA FOTO) – Notizie.comsi era presentato alla stazione dei carabinieri di Monte Mariodi essere trasferito nelromano.