Esplode Tesla davanti a hotel di Trump | si indaga per terrorismo

Una vicenda che nasconde delle insidie e dei collegamenti con l’attentato di New Orleans che mettono parecchio timoreUna vicenda strana. Paradossale. E che evoca cose brutte e collegamenti che fanno pensare. L’esplosione della Cybertruckall’dicon una persona morta e ben sette feriti è il bilancio di quanto è successo alle 8,40 della mattina del primo dell’anno a Las Vegas.di: siper(Screenshot Cityrumors.it)Un’auto era parcheggiata proprioall’ingresso principale dell’albergo, quanto all’improvviso è prima esplosa e poi è bruciata, facendo una vittima, una persona che era alla guida della macchina più sette persone che erano nei paraggi.Le persone ferite sono state ricoverate in tre ospedali con i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare ore per estrarre dai rottami del suv elettrico il corpo dell’uomo che era il conducente della macchina noleggiata.