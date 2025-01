Lanazione.it - Dolcezza e magia con la Befana a San Giovanni Valdarno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Continuano anche nel 2025 gli appuntamenti delle feste a San. Tre eventi in programma per accogliere la dolce e generosa vecchietta, pensati per portare un po' die tradizione. Le iniziative, rivolte soprattutto ai bambini, offriranno momenti di divertimento, cultura e. Si inizia con l’iniziativa "Laracconta. storie, leggende e merenda", che si terrà allo Spazio Soci BiblioCoop di San. Un appuntamento pensato per grandi e piccini, dove laintratterrà i presenti con racconti incantati e storie legate alla tradizione, accompagnati da una gustosa merenda a cura della sezione soci Coop di San. Un'occasione per ritrovarsi insieme e riscoprire ladelle feste. Il giorno seguente, Palomar, la Casa della Cultura di San, ospiterà l'evento “Lavien di.