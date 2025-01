Nerdpool.it - Doctor Who: Joy to the World – Recensione dello speciale di natale

Who: Joy to theè lonatalizio del 2024 che vede protagonista il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, affiancato da Nicola Coughlan nel ruolo di Joy.TramaNel 2024, Joy si registra in un hotel di Londra per una tranquilla vacanza natalizia, ma il destino ha altri piani. Aprendo una misteriosa porta nascosta, si ritrova catapultata nell’incredibile Time Hotel, un luogo che esiste al di làspazio e del tempo. Qui incontra il Dottore e scopre un mondo straordinario popolato da pericoli, creature antiche come dinosauri e segreti che sfidano l’immaginazione.Mentre la magia e il caos si intrecciano tra le epoche, sulla Terra prende forma un piano mortale che minaccia di distruggere tutto durante le festività. Solo l’intuizione di Joy e l’ingegno del Dottore possono fermare il disastro, ma il tempo sta per scadere, e salvare ilpotrebbe costare più di quanto immaginino.