Controlli al via con l’etilometro e la body cam

cam ed etilometro per garantire più sicurezza sul territorio, in parte grazie al finanziamento regionale che ha permesso l’acquisto delle nuove apparecchiature. Il contributo è stato di circa 10mila euro, poco meno del 50% della spesa complessiva sostenuta dal Comune. "Siamo impegnati con molto rigore sul fronte della sicurezza - dichiara la sindaca Lidia Reale - e ringraziamo Regione Lombardia per aver riconosciuto il nostro lavoro sul territorio prevedendo il finanziamento per strumenti di sicurezza che consentono agli operatori di polizia locale di effettuareefficaci e tutelare la cittadinanza e il loro stesso lavoro". Sono 7 lecam acquisite: si tratta di dispositivi predisposti a registrare audio, immagini e video, impiegate dalle forze di polizia nelle attività di ordine pubblico.