Anteprima24.it - Capodanno in piazza, ingressi fermati due volte per il pienone: superate abbondantemente le ventimila presenze

Tempo di lettura: 2 minutiÈ del tutto infondata la notizia in base alla qualedella Libertà a Salerno non sarebbe stata strapiena per il concerto di Giorgia a. Anzi. La società Kls che gestiva la sicurezza all’interno dell’area e che aveva anche il compito di monitorare attraverso un apposito contapersone il flusso di gente che penetrava all’interno dell’area recintata con i new jersey è stata anche costretta per ben duea fermare l’ingresso del pubblico all’interno della zona destinata all’ascolto del concerto per non superare il limite previsto di 20.000 persone . Complice infatti anche una serata non eccessivamente fredda, in tantissimi hanno scelto di trascorrere l’arrivo della mezzanotte in compagnia delle note e delle canzoni più famose della cantante romana. Non si capisce quindi, perché c’è chi ha riportato che lafosse in parte vuota.