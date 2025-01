Ilgiorno.it - Attaccato dallo squalo a Marsa Alam, Peppino Fappani è tornato in Italia. Il suo salvataggio in un video dalla spiaggia

Soncino (Cremona) – Sta bene ed è rientrato a casa ieri sera con un volo daall’aeroporto Catullo di Verona, il soncinese di 69 annida unomentre stava cercando di salvare la vita a Gianluca Di Gioia, il diplomatico romano 48enne residente in Francia che invece è deceduto a causa dei morsi del terribile pescecane. Ieri mattina l’odontotecnico soncinese in vacanza in Egitto dal giorno di Natale è stato dimesso dall’ospedale di Porto Ghalib dove era ricoverato dal 29 dicembre a causa delle ferite alle gambe e a un braccio riportate dall’attacco dello. Un post tratto dal profilo Facebook di Gianluca Di Gioia+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK “Mio padre sta bene - informa la figlia Cristina - e oggi si sottoporrà a visite specialistiche in ospedale per verificare il suo stato generale di salute”.