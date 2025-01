Lanazione.it - "Una terribile tragedia”: morte di Vitelli, la sua azienda un colosso del mare. Profondo dolore in Toscana

Viareggio, 1 gennaio 2025 – E’il cordoglio inper ladi Paolo, fondatore e ancora anima delAzimut Benetti, uno dei più grandi produttori di yacht di lusso al mondo. L’ha prodotto barche da sogno per tantissimi vip. Grande commozione a Viareggio: “Ha dato lavoro a tante persone”, dicono in città.arrivò a Viareggio negli anni '70 e riuscì ad imporsi e lasciare il segno a livello mondiale con Azimut Benetti. Che ha avuto clienti illustri tra cui, fra i tanti vip, il principe Ranieri ed il cantante Davide Bowie. Diversi famosi calciatori tra cui anche Cristiano Ronaldo la cui presenza in Darsena per visitare il cantiere non passò inosservata, capitani d'industria. Il 16 giugno 2023 furono festeggiati i 150 anni del cantiere a Viareggio con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, le autorità, le maestranze e i dipendenti.