Un automobilista ha investito diverse persone a New Orleans

A New, nel sud degli Stati Uniti, nelle prime ore del nuovo anno (verso le 3,15 del mattino ora locale), unha travolto con la sua automobilein Bourbon Street, nel quartiere francese della città. Secondo le prime informazioni, l'ha imboccato Bourbon Street a velocità elevata investendo. Alcuni testimoni hanno riportato che dopo gli investimenti, l'uomo, avrebbe iniziato a sparare con un'arma contro leche si trovavano nella via. La polizia, dopo essere arrivata sul posto avrebbe risposto al fuoco. Un portavoce della polizia di Newha detto alla Cbs News che "non si conosce il numero dei feriti, ma sono stati segnalati dei decessi". Le prime notizie riportano almeno 10 morti e 30 feriti.