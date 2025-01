Anteprima24.it - Totale scarcerazione per una 18enne indagata di stalking, lesioni e minacce

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale del Riesame di Napoli per i Minorenni, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, dell’Avvocato Daniela Martino e del Dott. Giuseppe Vittorio Fucci, ha disposto ladelladi Benevento, che era sottoposta alla misura della permanenza a in casa. Inizialmente, come si ricorderà, era stata ristretta nella Comunità-Alloggio per minorenni di Airola “Il Sole” a seguito ordinanza di custodia cautelare eseguita per i reati dipersonali e minacce, tutti aggravati dal concorso di persone. In particolare la, al momento dei fatti 17enne e quindi minorenne, era considerata la mandante di una persecuzione nei confronti di una 17enne di Benevento per aver tradito il fratello 20enne, con cui sarebbe stata fidanzata.