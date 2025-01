Lettera43.it - Stop al transito del gas russo in Ucraina: l’impatto sull’Europa

Da oggi 1° gennaio 2025 non saranno più attivi i gasdotti che trasportavano il gasverso l’Europa attraverso l’. L’accordo, in vigore dal 2019, è scaduto proprio oggi, con l’che aveva già dichiarato di non volerlo rinnovare «in nome della sicurezza nazionale», vista l’invasione russa iniziata nel 2022. Anche Gazprom, il colosso energetico, ha confermato loai flussi attraverso i gasdotti ucraini. Il rifiuto di Kyiv di rinnovare l’accordo diè una mossa preannunciata e simbolica dopo quasi tre anni dall’invasione russa, e arriva dopo che l’Europa ha già drasticamente tagliato la quota importazioni di gas da Mosca.LEGGI ANCHE: Come sta andando l’Europa senza il gasGli effetti della scadenza dell’accordo e il piano dell’Ue per il futuroCon la fine dell’accordo, l’Europa riceve gastramite un unico canale: il gasdotto Turkstream, che attraversa Turchia, Bulgaria e Serbia.