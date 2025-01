Ilgiorno.it - Sarezzo, scoppia un petardo: 46enne perde una mano nella notte di Capodanno

(Brescia), 1 gennaio 2025 – Incidente con i fuochi d’artificio,di, nel Bresciano. Un uomo di 46 anni ha perso unaper lo scoppio di unartigianale, in via Dossena a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, verso l’1.30, l’uomo stava festeggiando il nuovo anno con alcuni amici facendore fuochi e petardi, quando uno di questi lo ha ferito. La deflagrazione gli ha fatto finire schegge anche sul viso e negli occhi. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica e un'ambulanza. Quest'ultima ha trasportato l'uomo in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.