Reggia di Caserta, le attività del nuovo anno sui successi del 2024

Tempo di lettura: 4 minutiIlè stato unimpegnativo ma ricco di soddisfazioni per ladi. Il 2025 del Museo del Ministero della Cultura, Sito Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, si apre oggi con la conferma che l’impegno, la trasparenza e la professionalità sono stati il motore del cambiamento registrato negli ultimi anni.Tanti i traguardi raggiunti dalladi, soprattutto in una visione di prospettiva futura. Non interventi spot, ma opere strutturali che contribuiranche alla crescita futura degli standard della qualità dei servizi, delle potenzialità di accoglienza, dell’offerta museale, della conoscenza del patrimonio e della promozione dell’immagine del Complesso vanvitelliano.Molte sono anche le emergenze e le criticità cui il Museo ha dovuto fare fronte, alcune delle quali ancora concrete come la grave carenza di personale che impone un costante e faticoso monitoraggio al fine di conseguire nei tempi gli obiettivi prefissati, e non perdere ad esempio importanti fonti di finanziamento dei progetti, e garantire la quotidiana apertura al pubblico degli spazi museali.