Linkiesta.it - Per Sissel Tolaas tutto è chimica, anche i ricordi degli odori

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Si puòordinare qui, senza spese di spedizioneDa bambina era «affascinata dalle complessità del vivere». E dice che a sette anni ha fatto da cavia a se stessa, esplorando le capacità del proprio corpo e dei propri sensi.è radicata nell’infanzia norvegese, tra le casette bidi Stavanger, tra coste e fiordi pettinati dal vento del Nord. Uno scenario che non stimola i sensi, li scuote. E che l’ha portata a studiare per 50 anni la più invisibile tra le complessità che cercava, quella dell’olfatto. La sua è una visione artistica basata sulle molecole che entrano nel naso. E delle quali ha dimostrato scientificamente l’impatto con installazioni di memoria olfattiva in giro per il mondo che hanno fatto rivivere le suggestioni del muro di Berlino o della Pompei sepolta dai lapilli.