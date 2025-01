Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox 2025: le previsioni segno per segno per il nuovo anno

Fox: leperper ilQuali sono ledell’diFox per il? Con ilmolti hla curiosità di scoprire cosa prevedono le stelle. Un po’ per gioco, un po’ per scaramanzia, un’occhiata agli astri non fa mai male. Vediamo allora ledell’astrologo più amato,Fox, che ognipubblica un libro di grande successo ed è ospite su Rai 2 a I fatti vostri.ArieteCari Ariete, la prima parte dell’sarà migliore rispetto alla seconda parte. Se ci sono vecchi problemi di carattere legale e finanziario bisognerà agire tra gennaio e maggio per sbloccare cose. Le stelle delcreano un buon movimento nel lavoro e favoriscono incontri piacevoli e iniziative interessanti. Approfittatene.ToroCari amici del Toro, secondo l’diFox, vi aspetta unvincente.