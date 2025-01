Secoloditalia.it - New Orleans come Magdeburgo: nella strage almeno 10 morti e 30 feriti. La nota Fbi: è terrorismo (video)

dieci persone sono rimaste uccise e altre 30 feritedi New, in Louisiana, dopo che un uomo, alla guida di un pick-up bianco, ha aggirato le barriere all’ingresso della centralissima Bourbon Street e ha travolto decine di persone mentre erano in corso i festeggiamenti di Capodanno.Secondo la polizia, l’uomo voleva fare una “carneficina”. Dopo che il pick-up si è fermato, l’uomo e’ sceso e ha cominciato a sparare, colpendo anche due dei circa 300 agenti che stavano presidiando l’area e che sono accorsi. E’ avvenuto alle 3:15 di notte (le 10:15 in Italia) in un’area affollata di persone che avevano salutato l’arrivo del nuovo anno. Sul posto dellaè stato trovato un ordigno esplosivo rudimentale, ma non e’ chiaro se fosse già innescato.L’agenzia investigativa federale Fbi sta indagando sull’attacco a Newatto di, confermando che il presunto aggressore è morto.