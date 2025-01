Pianetamilan.it - Milan, mattinata di interviste. Stasera Ibra a Riyadh: domani avrà un evento speciale

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come il- giunto ieri a(Arabia Saudita) per prendere parte alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana, abbia festeggiato le ultime ore del 2024 presso l'hotel 'Hilton' della città, dove è giunto intorno alle ore 23:00. Giusto il tempo, insomma, per mangiare qualcosa e brindare ad un 2025 che i rossoneri - appena passati dalla conduzione tecnica di Paulo Fonseca a quella di Sergio Conceicao - si augurano sia migliore dell'anno appena trascorso. Stamattina, nel ritiroista, si sono svolte lecon i media arabi, tra i quali i detentori dei diritti del torneo. Successivamente, c'è stata una riunione tecnica tra i giocatori, Conceicao e il suo staff. Tra poco, alle 15:30 ora italiana, primo allenamento delsul campo dell'Al-Shabab, il 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium'.