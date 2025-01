Napolipiu.com - Mario Rui si confessa: “Vi racconto la verità su Conte e l’addio al Napoli. Sul mio futuro…”

Rui si: “Vilasual. Sul mio futuro.”">Lunga intervista dell’ex terzino azzurro a TMW dopo la risoluzione consensuale: dalla chiamata all’AIC al rapporto con i compagni.A poche ore dalla risoluzione del contratto con ilRui ha scelto TMW per raccontare la suasugli ultimi mesi e ripercorrere i sette anni e mezzo vissuti in maglia azzurra.“Sto bene, ma non è stato facile firmare l’accordo di risoluzione”, ha esordito il terzino portoghese. “Dopo sette anni e mezzo ilera diventata casa mia, casa nostra. Ma il calcio è anche questo, le cose possono cambiare da un giorno all’altro ed è importante che tutto sia finito nei tempi e nei modi giusti”.Sul rapporto con Antonio, l’ex numero 6 ha fatto chiarezza: “Abbiamo parlato fin da subito, ancora prima di Dimaro.