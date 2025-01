L’incrocio che fa impazzire i turisti | in questo punto è impossibile non scattare una foto

Leggi su Funweek.it

Roma non smette mai di stupire e sorprendere chiunque la visiti, ogni angolo ha una storia da raccontare ed ogni monumento un passato che rende la città eterna. Dal Colosseo a piazza Navona, Fontana di Trevi e Circo Massimo. Sono infinite le bellezze racchiuse nella Capitale e tra queste c’è un incrocio che fa: da quelsi possono vedere contemporaneamente tre obelischi.Roma,più gettonato dai: le sue caratteristicheSapete perché Roma è una delle città più belle del mondo? Poiché è l’unica dove in posto ben preciso è possibile vedere nello stesso momento ben tre diversi obelischi. Avete mai sentito parlare di Via delle Quattro Fontane? Si tratta di una piazza in incrocio che si trova tra le antiche Via Porta Pia e Via Felice. LEGGI ANCHE: — A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza >>Inben preciso si incrociano i quattro angoli di quattro fontane, che danno il nome al, all’omonima strada e alla Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane.