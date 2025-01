La RFEF non smentisce la Liga | niente licenze per Dani Olmo e Pau Víctor

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 15:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Né il regolamentoné il situazione in cui si trovano in questo momento la Federazione e LaSono dalla parte del Barcellona in questa ricerca di una soluzione alla situazione in cui si trovano.e Pau Victor.In tempi passati ma non troppo lontani, forsel Il Barcellona avrebbe potuto uscire vittorioso dell’eterna disputa che la Federazione e Laavevano mantenuto negli ultimi due decenni. I tempi sono cambiati e in questo momento il club del Barça non ha spazio per sfruttare scappatoie normative o conflitti tra le due massime entità del calcio spagnolo.IL Non ha alcun effetto neanche la richiesta che il Barcellona intende fare alla Federazione riguardo al nuovo tesseramento, sia diche di Pau