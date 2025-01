Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un appartamento a Terni: morti madre e figlio di 87 e 60 anni. Accertamenti per chiarire la dinamica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tragedia di inizio anno a. Due persone sono state trovate morte in un’abitazione di via XX Settembre, decedute probabilmente a causa di undivampato nell’abitazione. Le vittime sonodi 87 e 60.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. Nell’è morto anche un cane che era nell’. Sono in corsoperle cause del rogo e quindi dei due decessi.Diversi vicini sono usciti dalle loro abitazioni quando si sono accorti di ciò che stava accadendo, come riportano i quotidiani locali. Una volta entrati in casa, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi senza vita delle due vittime.Immagine d’archivioL'articoloin undi 87 e 60