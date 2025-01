Top-games.it - Guida Starfield, Dentro l’ignoto

Leggi su Top-games.it

Rieccoci cari amici di Top Games ad una nuova parte della quest principale di. Continua la nostra ricerca dei manufatti per completare il mistero e scoprire l’arcano che si cela dietro questi misteriosi reperti storici sparsi per l’universo. In questa missione di, faremo la conoscenza di un alleato che si rivelerà essere davvero molto utile se decidiamo di arruolarlo tra le nostre fila. Vi diciamo subito che questa missione risulterà un pochino ostica se siete ancora ad un livello basso, quindi consigliamo di dedicarvi a qualche incarico secondario prima di cimentarvi in questo prossimo passo verso la quest principale., un nuovo ritrovamento tra i giacimentiSarah ci chiederà di trovare un certo Vladimir che orbita intorno al pianeta in cui ci troviamo su una stazione spaziale chiamata L’Occhio.