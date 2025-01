Amica.it - Come sarà il 2025 delle royal family? I 10 anni di Charlotte e gli altri eventi più attesi

Si è appena concluso un 2024 per molti da dimenticare. Soprattutto a corte. Tanti glidrammatici accaduti nelle varie, in particolare quella britca. Concluso un anno nefasto, dunque, l’augurio è che inizi un periodo decisamente più positivo. Un po’ per tutti. Nella speranza che ciò accada, ecco gli appuntamentida segnare in agenda nei prossimi mesi. Non solo nel regno di re Carlo.I complea cifra tondaIl, per molti, un anno di compleanno a cifra tonda. La prima a festeggiareSofia di Edimburgo, che il prossimo 20 gennaio compirà 60. Stessa età che raggiungerà Stephanie di Monaco il 1° febbraio. GUARDA LE FOTOI Windsor nel 2024: gliimperdibili della, foto per foto Trentacinque sono, invece, le candeline che spegnerà Eugenia di York il 23 marzo, quasi la metà rispetto alle sessantacinque che spegnerà re Filippo del Belgio il 15 aprile.