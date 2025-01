Anteprima24.it - Benevento-Catania, designato l’arbitro del primo impegno dei giallorossi nel 2025

Tempo di lettura: < 1 minutoA dirigere la sfida in programma domenica 5 gennaio (ore 15) al ‘Ciro Vigorito” tramatch del, è statoil signor Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, un direttore di gara esperto (quinto anno) che ha già arbitrato 49 gare in Serie C. Il fischietto friulano vanta un precedente con la Strega che risale al 1 ottobre del 2023 quando ilallenato all’epoca da Andreoletti ribaltò l’iniziale 0-2 del Crotone vincendo la gara 3-2 con la doppietta di Simonetti e il gol di Pastina.della sfida del “Ciro Vigorito” tra sanniti ed etnei sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Marco Colaianni di Bari e Michele Rispoli di Lodi. Quarto uomo Stefano Striamo di Salerno.L'articolodeldeinelproviene da Anteprima24.