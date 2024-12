Quotidiano.net - Ubaldi Costruzioni debutta su Euronext Growth: quotazione alla Borsa di Milano dal 3 gennaio

La, operatore diversificato nel settore dell'edilizia, sarà quotato da venerdì 3sul mercatodelladi. Lo annuncia la società che ieri ha ricevuto daItaliana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. 2.102.100 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a Euro 2,00, per un controvalore complessivo di Euro 4.204.200. Il flottante della società postsarà pari al 21,89% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a Euro 19.204.200. Nell'ambito del collocamento è stata prevista l'assegnazione di massime 420.