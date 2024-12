Ilrestodelcarlino.it - Serata di risate e allegria al teatro Cassero

Nell’attesa dei festeggiamenti per il nuovo anno, questa sera, dalle 21,30, si può trascorrere una divertentein compagnia alComunale con lo spettacolo “Ride bene chi ride l’ultimo”, a cura diLa Bottega del Buonumore. Unanata nel 2012 con la formula di un parterre di comici Zelig, che è diventata un evento cult per gli amanti della comicità bolognese. "Preparatevi a unaindimenticabile – affermano gli organizzatori –: alla conduzione di Marco Dondarini si aggiungerà Davide Dalfiume e arriveranno ospiti il comico romano Sergio Viglianese e il romagnolo Giampiero Pizzol. Quattro comici che daranno vita a una vera e propria kermesse ricca die divertimento per iniziare il nuovo anno con serenità. Un’edizione speciale pensata per rendere il Capodanno 2024 un evento unico e spensierato!".