Roma Pellegrini ha i giorni contati | è già pronto il suo erede

Lasi è ormai decisa a cederegià il prossimo gennaio. Un addio semplificato dall’avere già trovato il suo sostituto ideale.Attaccato da tempo dai tifosi, sia per le sue prestazioni in campo sia per il suo possibile ruolo nell’aver remato contro gli ultimi allenatori, Lorenzoè ormai in uscita dalla. Ranieri ha provato a difenderlo fin dal suo ritorno in giallorosso, ma prima della partita di domenica contro il Milan ha ammesso che il club èa valutare possibili offerte. Un’apertura che sembra proprio essere la definitiva conferma di un imminente addio.ha i: è giàil suo. (LaPresse) TvPlay.itQuando è tornato allanel 2017, dopo essersi messo in mostra con il Sassuolo,pareva destinato a tutt’altra carriera.