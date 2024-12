Lapresse.it - Reggio Calabria, sequestrati 674 kg fuochi d’artificio

La Guardia di finanza diha sottoposto a sequestro oltre 674 kg di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta posti in vendita senza autorizzazione, alcuni dei quali, privi di ogni marcatura e certificazione, sono risultati particolarmente pericolosi per lo loro potenzialità di deflagrazione. Le operazioni di sequestro sono state eseguite dai militari della Compagnia di Palmi che, nell’ambito dell’attività del controllo economico del territorio, hanno sequestrato due depositi, a Varapodio e Rizziconi, dove il materiale esplodente era stato stoccato per la vendita. Gli artifizi pirotecnici, i petardi e le bombe carta erano illegalmente detenuti in un esercizio commerciale e un garage annesso a un’abitazione, con grave pericolo per la sicurezza pubblica, tenuto conto dell’elevato potenziale esplosivo.