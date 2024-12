Lanazione.it - Razzia negli spogliatoi dello stadio. Via soldi, giacchetti e creme: “Rinforzare porte e serrature”

Ponsacco (Pisa), 31 dicembre 2024 – Mani nelle borse e neiper portare via di tutto, daifino alla crema per i capelli ricci. Brutta sorpresa domenica mattina per i ragazzi della Juniores regionale Under 19 del Mobilieri Ponsacco. Mentre la squadra si stava allenando nel sussidiario, qualcuno è riuscito a introdursi, dalloo degli arbitri, all’interno della stanza dove si cambiano i calciatori rossoblu, in quel momento impegnati in allenamento. Nessuno si è accorto di questa (o queste) presenza. Della visita inattesa i ragazzi se ne sono accorti quando sono rientratia fine allenamento. Ci si è accorti subito che qualcuno aveva frugato nelle borse, razzolato nei. Ed è iniziata la conta dei danni. Chi si è visto rubare un giacchetto (anche firmato), chi un cellulare, chi un paio d’occhiali e chi addirittura la crema per i capelli ricci.