Sport.quotidiano.net - Morto Gianni Savio, il ‘Principe’ dei ds italiani. Scoprì Egan Bernal e rilanciò Michele Scarponi

Roma, 31 dicembre 2024 - L'anno del ciclismo italiano (e non solo) si chiude con una notizia terribile:nella tarda serata di lunedì 30 dicembre dopo una lunga malattia. La carriera diNato a Torino il 16 aprile 1948, il 'Principe' ha inciso il suo nome nella storia di questo sport grazie al suo grande intuito nella caccia ai giovani talenti in erba, in particolare provenienti dal Sudamerica. L'avventura dinel ciclismo comincia nel 1985, anno in cui acquisì ufficialmente la carica di direttore sportivo. Per un soffio, dunque, l'anniversario dei 40 anni di attività è sfumato. Prima però esiste una parentesi nel calcio che, in un'amichevole, lo aveva curiosamente condotto anche a marcare Paolo Rossi. Le tante vite disi ripercuotono anche nel ciclismo, nel quale ha ricoperto vari ruoli, tra ammiraglia, scrivania e talent scouting.