L'ultimo saluto a Cesare Ragazzi: "Ha affrontato le sfide della vita"

"Salve! Sono". Il sorriso un po’ guascone e ilche è stato un po’ il suo marchio di fabbrica per tutta la, erano stampati nel ricordo del funerale che è stato distribuito ieri mattina ai tanti partecipanti al rito funebre dell’imprenditore originario di Bazzano morto venerdì scorso, al termine di una breve malattia, a casa, circondato dall’affetto dei suoi famigliari. Aveva 83 anni. Negli anni Settanta del secolo scorso, inventò quell’"idea meravigliosa", un "parrucchino di capelli naturali" come lui stesso lo definì, che, con una intensa campagna pubblicitaria, lo ha fatto entrare nella storia del costume nazionale. Un’impresa finita male ma rimasta impressa nella memoria collettiva insieme all’immagine del suo protagonista, nato a Bazzano e a Bazzano tornato per restarci per sempre, da ieri a fianco dei suoi genitori nel cimitero comunale del paesone dov’era nato e che lo ha accompagnato nella buona e nella cattiva sorte.