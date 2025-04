Agropoli parte il progetto ‘Bike Hospitality’ la presentazione alla Fornace

Agropoli guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su proposta dell’assessore con deleghe a turismo e eventi Roberto Apicella, domani (16 aprile), presso il museo della Fornace, in viale Lombardia, presenterà l’accordo di collaborazione tra la Federazione Ciclistica. Salernotoday.it - Agropoli, parte il progetto ‘Bike Hospitality’: la presentazione alla Fornace Leggi su Salernotoday.it L’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su proposta dell’assessore con deleghe a turismo e eventi Roberto Apicella, domani (16 aprile), presso il museo della, in viale Lombardia, presenterà l’accordo di collaborazione tra la Federazione Ciclistica.

