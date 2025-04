Calciomercato Napoli Manna prepara un doppio colpo gli obiettivi

Napoli, Giovanni Manna, è già molto attivo sul Calciomercato e sta studiando le strategie per finalizzare due operazioni che rinforzerebbero la rosa nella prossima stagione.La lista dei giocatori graditi dall'ambiente azzurro è molto lunga e sono tanti i profili accostati al club azzurro. Ciononostante, vi sono due priorità nella lista del DS Manna, che si sta preparando all'affondo per convincere giocatori e club di appartenenza.Due colpi in arrivo dalla Serie A?I due profili principali per il Napoli, come affermato da Alfredo Pedullà, provengono da due club importanti del campionato di Serie A: si tratta di Sam Beukema e di Davide Frattesi. Il primo, pilastro difensivo del Bologna di Italiano, compierebbe un ulteriore passo in avanti nella sua carriera, passando in un club con ambizioni più vincenti dei felsinei.

